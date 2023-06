Real Madrid: Modric tranche pour son avenir

Par LeSiteinfo avec MAP

Luka Modric, capitaine de la sélection croate, a prolongé d’an son contrat avec le Real Madrid, a annoncé, lundi, le club de la capitale espagnole.

« Le Real Madrid C. F. et Luka Modrić ont convenu d’une prolongation de contrat pour le joueur, qui reste lié au club jusqu’au 30 juin 2024 », ont indiqué les Madrilènes dans un communiqué.

Luka Modrić a rejoint le Real Madrid en 2012. Au cours de ses onze saisons sous les couleurs des Merengues, il a disputé 488 matches et remporté 23 titres, dont 5 Ligues des champions, 5 Coupes du monde des clubs, 4 Supercoupes d’Europe, 3 Ligues, 2 Coupes du Roi et 4 Supercoupes d’Espagne.

Modrić a remporté les plus hautes récompenses individuelles au cours de sa carrière de joueur madrilène, notamment le Ballon d’Or 2018, le prix FIFA The Best Player of the Year 2018, le prix du joueur UEFA de l’année 2017/18, le Ballon d’Or de la Coupe du monde des clubs 2017. Cette saison, il a, en outre, fait partie du FIFA/FIFPro World XI pour la sixième fois de sa carrière.

Il a également remporté le Ballon d’or lors de la Coupe du monde en Russie et le Ballon de bronze lors de la Coupe du monde au Qatar.

S.L.