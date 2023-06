Botola: le programme complet de la 27ème journée

Par LeSiteinfo avec MAP

La Botola Pro D1 « Inwi » de football reprend ses droits ce mercredi après un arrêt de plus de trois semaines, avec la programmation de la 27è journée (20h00), où les deux prétendants au titre, l’AS FAR et le Wydad Casablanca (WAC) auront en ligne de mire un nouveau succès qui les rapprocheraient davantage du sacre.

Après avoir échoué à soulever une deuxième Ligue des Champions d’Afrique d’affilée face aux Egyptiens d’Al Ahly, dimanche dernier, les hommes de l’entraineur belge Sven Vandenbroek (dauphins à une unité de l’AS FAR), n’ont plus le droit à l’erreur et tenteront de rectifier le tir en déplacement chez le Hassania Agadir.

D’ailleurs, le coach du WAC avait reconnu après la finale de la LDC face à Al Ahly que le staff technique s’attèlera immédiatement au travail mental en vue de remonter le moral de ses joueurs.

« Une défaite pèse lourd, surtout avec les blessures et le mental. Certes, nous n’avons pas le temps pour remettre tout le monde mentalement, mais nous entamerons dès demain notre travail pour réaliser nos prochains objectifs », avait-il dit lors de la conférence de presse donnée à l’issue de cette finale.

Mais le Hassania, qui reste sur deux matchs nuls de suite, attendra de pied ferme les coéquipiers de Yahya Jabrane, afin de remporter les points de la victoire et sauver sa place parmi l’élite supérieure de la Botola Pro D1.

De son côté, l’AS FAR aura l’occasion de conforter sa place au sommet en accueillant la lanterne rouge, l’Olympique Khouribga, qui a besoin d’un miracle pour échapper à la relégation.

Un autre match très animé mettra aux prises, à Casablanca, le Raja (6è/36 pts) et la Renaissance Berkane (5è/37 pts). Les deux clubs chercheront à gravir quelques échelons en vue d’assurer une place qualificative aux compétitions africaines ou régionales.

Quant au match au sommet du bas du classement, il opposera le Difaa El Jadida (14è/24 pts) au Mouloudia Oujda (13è/25 pts). Les hommes d’Abderrahim Talib, dont la dernière victoire remonte à la 13è journée, seront dos au mur face à la formation de l’Oriental qui cherchera coûte que coûte à éviter la défaite.

Pour sa part, l’Ittihad Tanger tentera de ramener la victoire en se produisant sur la pelouse de l’Union Touarga, tandis que le Chabab Mohammedia accueillera le Maghreb Fès, qui pointe confortablement à la 7è position.

Voici, par ailleurs, le programme complet de cette journée :

Mercredi 14 juin (20h00) :

Moghreb Tétouan – Jeunesse Salmi

Olympic Safi – FUS Rabat

Chabab Mohammedia – Maghreb Fès

AS FAR – Olympique Khouribga

Union Touarga – Ittihad Tanger

Difaa El Jadida – Mouloudia Oujda

Raja Casablanca – Renaissance Berkane

Hassania Agadir – Wydad Casablanca

S.L.