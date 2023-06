Amrabat vers le Barça: pourquoi ça bloque 

Nordine Amrabat, le frère de Sofiane Amrabat, a expliqué les raisons pour lesquelles le transfert de celui-ci au FC Barcelone risque de tomber à l’eau. Dans une déclaration à une chaîne néerlandaise, Nordine a indiqué que le Barça est en tête de liste des clubs souhaitent enrôler Sofiane. Toutefois, les difficultés financières du club catalan risquent d’avorter ce projet de transfert.

Concernant les rumeurs selon lesquelles le joueur de Fiorentina pourrait rejoindre West Ham, Nordine a tranché. «Sofiane vers West Ham ? Non ! Il veut jouer au plus haut niveau et souhaite rejoindre la Liga. En parallèle, plusieurs autres clubs ont exprimé leur intérêt pour s’attacher ses services», a-t-il confié.

Rappelons que le club anglais de West Ham a remporté la finale de la Ligue Europa Conference en battant la Fiorentina de Sofiane Amrabat sur le score de deux buts à un, mercredi à Prague, profitant d’une prestation solide de l’international marocain Nayef Aguerd tout au long du tournoi.

Les Londoniens se sont imposés grâce à un but à la 90e minute de Jarrod Bowen qui a habilement déjoué le piège du hors-jeu avant de tromper le gardien de la Fiorentina, Pietro Terracciano.

