Karim Benzema bientôt avec Hamdallah à Al Ittihad ?

Le Real Madrid a annoncé, dimanche, que son attaquant français, Karim Benzema, quittera le club à la fin de cette saison.

« Le Real Madrid C. F. et son capitaine Karim Benzema ont décidé d’un commun accord de mettre un terme à la période brillante et inoubliable qu’il a passée au sein de notre club », indiquent les Merengues dans un communiqué.

« Le Real Madrid souhaite témoigner sa reconnaissance et son affection à celui qui est déjà l’une de nos plus grandes légendes », ajoute le club de la capitale espagnole.

Selon plusieurs sources concordantes, Benzema s’engagera avec le club saoudien d’Al Ittihad. Il pourrait alors évoluer aux côtés de l’attaquant Abderrazak Hamdallah qui a prolongé jusqu’en 2025. Notons que Messi pourrait également rejoindre ce club saoudien.

Karim Benzema a rejoint le Real Madrid en 2009, à l’âge de 21 ans, et a été un joueur fondamental dans cette période dorée du club.

Au cours des quatorze saisons pendant lesquelles il a défendu le maillot des Blancs, Benzema a remporté 25 titres, un record pour le Real Madrid : 5 Coupes d’Europe, 5 Coupes du monde des clubs, 4 Supercoupes d’Europe, 4 Ligues, 3 Coupes du Roi et 4 Supercoupes d’Espagne.

Karim Benzema est le cinquième joueur avec plus de matchs joués au Real Madrid, avec 647 apparitions, et il est le deuxième meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid avec 353 buts.

Il est également le deuxième meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid en Liga et en Coupe d’Europe. Il est également le quatrième meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des champions et le quatrième meilleur buteur de l’histoire de la Liga.