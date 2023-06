La déclaration touchante de Yassine Bounou après le sacre en Europa League (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

Le gardien de but du FC Séville, Yassine Bounou, s’est dit très heureux d’avoir remporté l’Europa League avec les Andalous, assurant qu’il vit des ‘’moments inoubliables’’ avec la sélection marocaine et son équipe espagnole.

‘’Je vis beaucoup d’émotions avec le Maroc, après notre prestation lors de la Coupe du monde, et la victoire d’aujourd’hui’’, a dit le portier marocain, élu meilleur joueur de la finale, dans des déclarations à Movistar Plus, après la victoire du FC Séville face à l’AS Rome (1-1, 4-1 aux tirs au but). Bounou a stoppé deux tirs au but. Décisif tout au long de la rencontre et des pénaltys, l’ancien joueur du Wydad a indiqué que son entraîneur, José Luis Mendilibar, lui a « fait confiance » pour les matches décisifs de l’Europa League, et qu’il a ‘’pu la lui rendre de la plus belle des manières’’.

« Je suis un joueur du club, un travailleur qui est prêt à répondre aux besoins de Séville. Mendilibar m’a fait confiance et je dois lui rendre sa confiance », a-t-il soutenu.

« J’ai déjà vécu de nombreux moments comme celui-ci. Il faut être très calme, mes coéquipiers me donnent beaucoup de confiance et de calme », a encore dit Bounou.

FC Séville a remporté la Ligue Europa aux tirs au but (4 tab 1, 1-1 a.p.) contre l’AS Rome, mercredi soir à Budapest.

Les Espagnols, qui succèdent à l’Eintracht Francfort, remportent cette compétition pour la septième fois et seront qualifiés pour la Ligue des champions la saison prochaine.

