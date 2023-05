Noussair Mazraoui vers le Real Madrid ?

Noussair Mazraoui est dans le viseur du Real Madrid. Selon le site «Football Espana», les Merengue sont intéressés par les services du Lion de l’Atlas et souhaitent l’enrôler lors du prochain mercato. D’autant plus que le Real a besoin d’un latéral droit.

La même source précise que le club madrilène voudrait profiter de la situation peu envieuse de Mazzraoui au Bayern Munich et son manque de temps de jeu pour le convaincre de signer. Il a participé à quelques matchs récemment à cause de l’absence de certains joueurs cadres pour cause de blessure.

En plus du Real, le Marocain est dans le radar de plusieurs clubs d’Europe, à l’instar du FC Barcelone et d’Arsenal.

Rappelons que Mazraoui, qui évoluait dans les rangs de l’Ajax Amsterdam, avait rejoint le Bayern en mai 2022. L’international marocain, âgé de 24 ans, s’était engagé jusqu’en 2026.

H.M.