Wydad-Raja: quid de la date de la demi-finale ? (Coupe du Trône)

Les supporters du Wydad et du Raja de Casablanca attendent impatiemment la date de la demi-finale de la Coupe du Trône qui opposera les deux frères ennemis.

Selon une source de Le Site info, aucune date n’a encore été fixée à cause de la programmation chargée liée à cette fin de saison. La ligue professionnelle tient, en plus, au respect du calendrier des matchs, ce qui permettra aux clubs, en été, de reposer leurs joueurs et de préparer la prochaine saison.

La même source indique que la demi-finale Wydad-Raja pourrait être programmée en début de saison, précisant que la priorité actuellement est que le WAC dispute la finale de la Ligue des champions, conclure le championnat actuel et participer à la Coupe arabe prévue en août.

Et d’ajouter que le match qui opposera les deux clubs casablancais pourrait avoir lieu hors Casablanca.

Rappelons que le Wydad a décroché sa qualification en demi-finale après s’être imposé face au Difaâ d’El Jadida. Le Raja, de son côté, a éliminé le Chabab de Mohammedia.

