Raja: nouvelles révélations sur les salaires des joueurs

Les salaires mensuels des joueurs du Raja de Casablanca ont atteint des sommes astronomiques, selon les déclarations de l’actuel président, l’homme d’affaires Aziz El Badraoui.

Ce dernier a également précisé que trois footballeurs touchent mensuellement plus d’un million de dirhams. De surcroît, le footballeur Zakaria El Wardi a un salaire de 300.000 DH,… sans même avoir joué un seul match, a ajouté El Badraoui.

Quant à Nawfel Zerhouni, prêté au Raja par le club saoudien d’Al Hazm, il touche aussi un salaire mensuel de 300.000 DH. Ainsi, une simple opération de calcul montre que la caisse du Raja a déboursé aux Verts la coquette somme de 1,8 million de dirhams , en l’espace de six mois seulement. Et chose inouïe, s’il en est, Zerhouni va partir de l’équipe à la fin de cette saison de la Botola Pro et El Wardi a déjà été transféré à une autre équipe, car il est hors course et n’a joué, en tout et pour tout, que… 230 petites minutes.

Par conséquent, comme le croient dur comme fer certains observateurs avertis de la chose footballistique, le Raja aurai pu, et dû, investir tout cet argent en recrutant un excellent footballeur, pour un contrat à long terme. Lequel recrutement aurait vraiment et sérieusement servi les intérêts du Raja de Casablanca, a-t-on encore souligné.

L.A.