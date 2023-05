Raja : Boudrika dévoile la somme nécessaire pour la sortie de crise

Ce mercredi, Mohamed Boudrika, candidat à la présidence du Raja Casablanca a dévoilé son programme pour diriger l’équipe au cas où il est élu président. Celui qui était président du Raja durant la période entre 2012 et 2016 a souligné que le club souffre d’une grande crise financière et qu’y faire face nécessitera un grand travail et beaucoup de temps.

Boudrika a déclaré que l’équipe a besoin d’environ 9 millions de dirhams pour faire face à ses dettes. Boudrika a indique que la tâche sera difficile, mais qu’elle n’est pas impossible, et qu’en cas d’élection et de succession à Aziz Badraoui, des efforts seront faits pour sauver l’équipe et la sortir de sa grande crise.

Ci-dessous, le programme complet de Mohamed Boudrika pour son élection à la présidence du club :