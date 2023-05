DHJ-Wydad: à quelle heure et sur quelle chaîne ? (Coupe du Trône)

Le Wydad de Casablanca croise le fer ce mercredi avec le Difaâ d’El Jadida au stade El Abdi, pour le compte des quarts de finale de la Coupe du Trône.

Fraîchement qualifiés en finale de la Ligue des champions, les joueurs du WAC ont le moral au beau fixe et sont motivés pour atteindre la demi-finale de la compétition. Pour ce match, Sven Vandenbroeck pourra compter sur le retour de blessure d’Amine Farhane et de Hicham Boussefiane. Il a décidé, en parallèle, de faire reposer Arsène Zola et Zouhair Moutaraji, à quelques jours de la finale de la LdC face à Al Ahly.

Occupant la 14ème place de la Botola, le DHJ, de son côté, souhaite poursuivre l’aventure en Coupe du Trône pour sauver sa saison. N’ayant signé aucune victoire lors de la phase retour du championnat, les Hommes de Brahim Talib devront se surpasser pour décrocher leur ticket pour la demi-finale.

Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 20h. Elle sera retransmise sur Arryadia HD.

