Pour ralier la Mecque à vélo, un Marocain demande le soutien de Walid Regragui (VIDEO)

L’écrivain marocain Nabil Ennasri a démarré son périple le menant vers la Mecque depuis Paris il y a exactement un mois. Après avoir traversé plus de 2500 kilomètres sur son vélo, le Marocain arrive en Bulgarie et fait croire aux internautes qui le suivent sur Twitter qu’il baisse les bras et quitte l’aventure. Il n’en est rien.

L’homme de 41 ans se remobilise et rend hommage au sélectionneur national Walid Regragui qui est pour lui une véritable source d’inspiration. « Walid, ce que tu as fait ces derniers mois, c’est exceptionnel pour le football marocain. J’ai énormément de considération pour ton travail et pour ce que tu as donné au peuple marocain. Si tu pouvais m’envoyer un petit message de soutien, ça me comblerait et ça me donnerait encore plus de motivation », souligne Nabil Ennasri.

Ce dernier appelle ses followers à interpeller gentiment Walid Regragui sur les réseaux. « Walid, Tbarkellah a’lik, je suis certain que tu continueras ton épopée comme je finirai mon aventure vers Mekkah incha’allah ».