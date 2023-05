Saïd Chiba après la finale: «Je suis fier de mes joueurs»

Par LeSiteinfo avec MAP

A la faveur des efforts fournis par le roi Mohammed VI pour le développement du football marocain, les sélections nationales ne cessent de s’illustrer aux niveaux mondial et continental, a affirmé Said Chiba, entraineur de l’équipe nationale des moins de 17 ans, qui s’est inclinée vendredi en finale de la CAN face au Sénégal (2-1).

« Nous remercions SM le Roi Mohammed VI pour Son appui constant et Sa vision clairvoyante » en faveur du développement non seulement du sport mais également d’autres domaines, a-t-il dit lors de la conférence de presse tenue à l’issue de cette finale.

« Le Souverain a toujours entouré de Sa Haute sollicitude la jeunesse marocaine en termes de moyens et d’académies, à l’image de l’Académie Mohammed VI de Football, ainsi qu’en termes d’infrastructures sportives de niveau mondial », a-t-il ajouté.

Revenant sur la prestation de ses joueurs, Chiba a indiqué que le match a été très disputé et que le Sénégal méritait le titre.

« Je me réjouis de la prestation de mes joueurs, de l’esprit qu’ils ont démontré et de leur combativité tout au long de cette CAN », a-t-il dit.

« Malgré la défaite, nous avons beaucoup appris des matches que nous avons disputés. Les équipes qualifiées en demi-finales disposent d’un grand niveau. Il faut tirer les enseignements qui s’imposent. C’est un bon test de préparation au prochain mondial. Je suis fier de mes joueurs », a-t-il conclu.

S.L