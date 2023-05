Le Raja est menacé de subir de grosses pertes, selon Saïd Hasbane

L’un des candidats potentiels à la présidence du Raja de Casablanca, Saïd Hasbane, a déploré que le club risque de subir de grosses pertes pécuniaires, évaluées au montant astronomique de 15 millions de dirhams.

Lors d’une conférence de presse, vendredi 19 mai, le probable successeur de l’homme d’affaires, Aziz El Badraoui, a révélé des détails de sa candidature, en tant que futur président du club des Verts. Il a précisé, à l’occasion, que la loi organique concernant les communes interdit à quiconque, ayant des prérogatives au sein du Conseil de la ville de Casablanca, de se servir de subventions allouées à son équipe.

Said Hasbane a également souligné: « Parmi les choses que nous avons discutées avec Mohamed Boudrika, candidat à la présidence du Raja, c’est comment le club des Verts peut bénéficier des subventions accordées par le Conseil de la ville , dont le montant est de 500 millions de centimes par an ».

Et de préciser que Boudrika est membre du Conseil de la capitale économique et aussi président d’un arrondissement. « Ce qui peut priver le club desdites subventions », a tenu à asséné, Said Hasbane, comme pique sous-entendue, mais bien explicite, à l’intention de son concurrent direct, ancien président du Raja de Casablanca.

Larbi Alaoui