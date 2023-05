Toulouse : Aboukhlal réintègre le groupe

L’international marocain Zakaria Aboukhlal a réintégré ce jeudi le groupe et les entraînements avec le groupe toulousain. Le club a confié dans un communiqué qu’il ne dispose d’aucun indice d’un comportement répréhensible de la part du Marocain lors de cet évènement de célébration de la Coupe de France.

« Suite à notre enquête interne et aux multiples discussions qui en ont résulté, une rencontre entre Madame Laurence Arribagé et notre joueur Zakaria Aboukhlal a eu lieu en présence de la direction du Club. À la suite de cette réunion, nous en avons conclu que les faits rapportés par RMC Sport ne traduisaient pas réellement ce qu’il s’est passé le 30 avril au Capitole. Par conséquent, nous confirmons que l’enquête menée par le Toulouse Football Club est maintenant close et que le joueur réintègre le groupe dès ce jour. Le Club ne fera pas d’autres commentaires », peut-on lire sur le communiqué du club.

Le joueur Marocain a également brisé le silence sur son compte Twitter pour tirer les choses au clair concernant cette affaire. «Suite à l’article publié par RMC le lundi 15 mai, j’ai eu l’occasion d’échanger avec Laurence Arribagé. Lors de cette rencontre, nous avons tous les deux confirmé que révélations de RMC Sport ne correspondaient pas à ce qui s’était réellement passé le 30 avril au Capitole», a-t-il indiqué sur son compte Twitter.

«Nous voudrions mettre un terme à cette polémique qui nous a fortement touchés tous les deux, ainsi que nos familles. Merci de respecter notre décision», a conclu le joueur.