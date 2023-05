Achraf Hakimi sous le feu des critiques (PHOTOS)

Achraf Hakimi s’est attiré les foudres de plusieurs Français après le match, samedi, du PSG face à Ajaccio, au Parc des princes.

En colère après avoir écopé d’un carton rouge, le défenseur, en rejoignant les vestiaires, s’est emporté dans le tunnel. « C’est ça la France », a lâché Achraf Hakimi devant les caméras.

Les propos du Lion de l’Atlas ne sont pas passés inaperçus et ont provoqué une véritable polémique en France. Sur la Toile, de nombreuses critiques virulentes ont été adressées au joueur et plusieurs internautes ont appelé la LFP à le sanctionner. «Il a raison. Dans un vrai pays, il ne serait pas sur un terrain de foot mais en prison», «Pourtant, quand c’est pour profiter du ‘Mbappé’s best friend privilege’, c’est pas si mal la France», «Rentre dans ton pays», peut-on lire entre autres commentaires.

Pire. D’autres réclament son expulsion définitive de France ou même son incarcération dans le cadre de l’affaire de viol dans laquelle il est poursuivi.

H.M.