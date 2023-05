FC Barcelone : Laporta fera tout pour le retour de Messi

Le président du FC Barcelone Joan Laporta a commenté les informations qui évoquent la prochaine destination du lutin argentin Lionel Messi.

« J’ai parlé à Messi, nous avons repris une bonne relation. C’était très agréable. Concernant l’offre d’Al Hilal? Je pense que le Barça est le Barça et ce club ne peut pas rivaliser avec tout le monde. En Arabie saoudite, ils font du bon travail et investissent bien, mais j’insiste, le Barça est sa maison », a déclaré le président du club à la chaîne catalane TV3.

En fin de contrat le 30 juin prochain avec le Paris Saint Germain, la destination du champion du monde argentin n’est pas encore connue. Messi pourrait bien rejoindre Cristiano Ronaldo la saison prochaine.

L’AFP a souligné la semaine dernière qu’une source saoudienne proche du dossier avait confié que l’affaire est « conclue » avec Messi, et que le joueur percevra un énorme contrat dans le royaume du Golfe. En effet, Messi toucherait entre 500 et 600 millions d’euros par an, soit plus du double de ce que touche Cristiano Ronaldo actuellement avec le club d’Al Nassr.

Messi va-t-il donc choisir de vivre une nouvelle aventure où reviendra-t-il à son club de cœur dans lequel il a passé plus de 15 ans. Affaire à suivre.