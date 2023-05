SCCM-Raja: un mur du Stade Bachir menace de s’effondrer (PHOTO)

Le Stade Bachir de Mohammédia, la ville des fleurs, accueille la rencontre importante entre l’équipe locale du Sporting Club Chabab et le Raja de Casablanca, pour le compte des quarts de finale de la Coupe du Trône, ce dimanche 14 mai, à partir de 18 heures.

Cependant, ce match ne sera pas sans risque, à Dieu ne plaise, pour les supporters des deux clubs! Ceci, car l’ex-présidente du Conseil de la ville, Imane Sabir, a vivement alerté sur le probable effondrement de l’un des murs du stade, vu la situation désastreuse de ce dernier.

A ce sujet, et via sa page officielle Facebook, l’ancienne présidente du Conseil de Mohammédia a écrit: « Sans nulle surenchère, tout le monde sait que le Stade Bachir, à l’histoire sportive footballistique éloquente, n’est plus susceptible d’accueillir de grandes rencontres pour des raisons sécuritaires, consignées dans de nombreux procès verbaux officiels de plusieurs commissions mixtes ».

Et de préciser que le mur sud menace ruine à tout moment, en sus du fait que sa hauteur ne dépasse guère les deux mètres. « Voilà seulement deux remarques parmi d’autres citées dans le rapport de la commission. Ce qui prouve que le stade ne peut plus accueillir des matchs de football de grande envergure, comme celui de ce dimance », a souligné Imane Sabir.

Par ailleurs, le Chabab de Mohammédia s’apprête à mettre en vente les billets d’entrée à ce match contre le Raja. Lesquels billets seront proposés à des prix « exorbitants » , d’après ce qu’a auparavant assuré Hicham Ait Menna, président du Conseil de direction de l’équipe locale.

Larbi Alaoui