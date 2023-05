Maroc-Algérie: heure, chaîne… Tout ce qu’il faut savoir (CAN U17)

Par LeSiteinfo avec MAP

La sélection nationale de football des moins de 17 ans sera opposée, ce mercredi à Constantine, à son homologue algérienne pour un derby 100% maghrébin en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2023).

Ce match, qui promet tant, sera décisif étant donné que le vainqueur validera son ticket pour la prochaine Coupe du monde U17, tout comme les trois autres demi-finalistes.

Après la bonne prestation signée par les Lionceaux de l’Atlas lors de la phase de poules, le public marocain porte de grands espoirs sur les poulains du sélectionneur national Saïd Chiba, pour s’adjuger la victoire dans ce choc et se frayer une place au dernier carré de la CAN U17, synonyme de qualification au Mondial de la catégorie.

Afin de parvenir à cet objectif, le sélectionneur national misera sur une profonde analyse du style de jeu de l’équipe algérienne et de son schéma technique, dont dépendront ses choix de joueurs et du plan tactique pour brouiller les cartes de l’entraineur algérien Arezki Remmane.

Le grand enjeu de ce match, pourrait amener Saïd Chiba à faire des choix audacieux, en misant sur des joueurs qui n’ont pas disputé les précédents matches ou qui n’ont joué que quelques minutes.

Lors du 3ème match des Lionceaux de l’Atlas en phase de groupes face à la Zambie, le sélectionneur national a opté pour plusieurs changements dans l’équipe, afin de laisser au repos ses joueurs titulaires et préparer dans les meilleures conditions la rencontre contre l’Algérie.

« J’ai préféré laisser certains joueurs au repos face à la Zambie et commencer les préparatifs du match contre l’Algérie, qui revêt une grande importance dans l’optique de la qualification au Mondial », a indiqué Saïd Chiba.

Parfaitement conscient de l’enjeu de cette rencontre qu’il a qualifiée de « difficile », il a souligné la spécificité des derbys nord-africains et la grande effervescence qui les caractérisent.

« Les matches qui opposent les équipes nord-africaines sont toujours difficiles et sont marqués par une grande intensité », a affirmé le sélectionneur national à l’issue de la rencontre contre la Zambie, notant que ces derbys sont spéciaux à bien des égards et accaparent l’attention du public.

Les joueurs de la sélection nationale U17 sont assurément armés de la même détermination pour réaliser un résultat positif, en allant chercher le sacre continental, mais surtout en décrochant leur billet pour la Coupe du monde. Cet événement footballistique de grande envergure est à même de permettre à ces jeunes joueurs de se mesurer aux meilleures sélections nationales U17 au monde.

Le coup d’envoi de la rencontre Maroc-Algérie sera donné à 20h. Elle sera retransmise sur Arryadia TNT.

Rappelons que le Maroc a terminé la phase de poules de la CAN U17-2023 leader du groupe B, avec six points, grâce à deux victoires face à l’Afrique du Sud (2-0) et le Nigéria (1-0) et une défaite (1-2) contre la Zambie.

L’Algérie s’est quant à elle classée 2ème du groupe A avec quatre points.

S.L.