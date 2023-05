Ligue des Champions : où et quand voir Real Madrid vs Manchester City ?

Le Real Madrid accueille ce mardi soir le club de Manchester City pour le compte de la demi-finale aller de la Ligue des Champions. Lors de la conférence de presse d’avant match, Carlo Ancelotti, technicien italien du Real Madrid a souligné que l’objectif est de faire un match »complet ».

« Le plan est de jouer un match complet et d’essayer d’obtenir le meilleur de nous-mêmes au niveau physique, motivationnel et technique, en tenant compte du fait que nous savons que le match décisif sera le deuxième. Nous voulons prendre une petite avance demain et nous verrons si nous y parvenons. Un petit avantage signifie un résultat positif pour nous et cela signifie aussi se sentir bien dans le jeu et ne pas trop souffrir », souligne Carlo Ancelotti.

Pour sa part, le coach espagnol de Manchester City, Pep Guardiola ne veut pas mettre trop de pression sur ses joueurs avant cette double confrontation.

« Nous sommes arrivés ici la saison dernière avec l’espoir d’atteindre la finale. Nous avons encore une fois très bien joué lors des deux matches, mais cela n’a pas suffi. Mais ce qui s’est passé dans le passé est dans le passé, nous ne sommes pas ici pour prendre notre revanche, c’est juste une nouvelle opportunité. On revient en demi-finales, encore et un jour nous atteindrons la finale et nous la gagnerons.

Rappelons que le coup d’envoi de cette rencontre sera donné à 20h heure marocaine. Elle sera diffusée sur plusieurs chaînes dont Bein Sport Premium HD1, Bein Sport 1 FR, RMC Sport 1 et Movistar Liga de Campeones.