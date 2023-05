Crise du Raja, El Badraoui, IRT… Mohcine Moutouali dit tout

Mohcine Moutouali s’est confié sur la situation actuelle du Raja de Casablanca, son conflit avec le président des Verts Aziz El Badraoui et son transfert à l’Ittihad de Tanger.

Contacté par une station radio, le joueur de l’IRT a déploré la crise que traverse le Raja. «Je suis triste, à l’instar de tous les supporters», s’est désolé Moutouali, précisant qu’il a refusé de saisir la commission des litiges pour réclamer son dû. «J’attends une réponse de Aziz El Badraoui pour résoudre amicalement ce conflit. Il ne répond pas à mes appels», a-t-il souligné.

Concernant son départ du Raja, Moutouali a assuré que le bureau dirigeant ne voulait plus de lui et que son contrat était arrivé à échéance.

«Je souhaite répondre au président et à tous ceux qui doutaient de nos compétences l’année dernière. On n’a jamais été un poids pour l’équipe. Malgré tout, on réussissait à décrocher une place africaine, contrairement à l’équipe actuelle», a-t-il déploré.

Concernant l’Ittihad de Tanger, Moutouali a affirmé qu’il adore les challenges. «Je me suis promis que l’IRT ne sera pas relégué en 2ème division. J’estime d’ailleurs que nous sommes sur la bonne voie. Le président de l’Ittihad m’a fait confiance et j’espère être à la hauteur des espérances», a-t-il noté.

H.M.