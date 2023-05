Liga: belle consécration pour Youssef En-Nesyri

Par LeSiteinfo avec MAP

L’international marocain Youssef En-Nesyri, sociétaire de FC Séville, a été proclamé meilleur joueur du championnat espagnol de football pour le mois d’avril.

L’attaquant de 25 ans a été le joueur le plus remarquable de la compétition en inscrivant trois buts – contre Cadix, Celta et Villarreal CF – au cours d’une phase du tournoi où son équipe est restée invaincue, avec quatre victoires et un match nul, a annoncé son club FC Séville.

C’est la deuxième fois qu’En-Nesyri est proclamé MVP du mois de la Liga Santander, une récompense qu’il avait déjà reçue en janvier 2021.

C’est également la septième fois qu’un joueur de Séville reçoit ce prix depuis le lancement des récompenses en septembre 2013.

Le premier à le faire a été Ivan Rakitic, en janvier 2014, tandis que Vitolo l’a remporté en mars 2015 et Steven Nzonzi en janvier 2017. Après Tomás Vaclík en novembre 2018 et En-Nesyri en janvier 2021, le dernier sévillan à avoir reçu le prix est Fernando Reges, en avril 2021.

L’attaquant marocain a été choisi au détriment de son compatriote Selim Amallah, du milieu de terrain du Real Valladolid, Marco Asensio, le joueur du Real Madrid, Antoine Griezmann de l’Atletico Madrid et Inaki Williams de l’Athletic Bilbao, Ronald Araujo défenseur central du FC Barcelone, et Lee Kanj-in du Real Majorque .

