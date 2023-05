Raja: Mondher Kebaier sur la sellette

Le sort de l’entraîneur tunisien, Mondher Kebaier, du Raja de Casablanca semble déjà scellé!

Et selon des informations recueillies auprès du président actuel de l’équipe des Verts, le coach tunisien risque fort d’être éjecté de son fauteuil, suite aux résultats décevants et catastrophiques du Raja. Ainsi, les responsables rajaouis de la direction technique du club ont préparé un rapport accablant, concernant Mondher Kebaier, ne comportant nul point positif, a appris Le Site info.

En effet, le Raja n’a pu obtenir aucun résultat probant et sur neuf rencontres de la Botola Pro et l’équipe des Verts n’a réussi à remporter que deux seuls et uniques matchs, durant toutes les rencontres de l’aller! Et sur ces neuf matchs, le Raja occupe la 14ème place du classement de la Botola pro, n’ayant pu marquer que 8 buts et, en revanche, en ayant reçu 14 dans ses filets.

Ces résultats catastrophiques prouvent bien que, cette année, le Raja est une équipe « faible », aussi bien en attaque qu’en défense, comparativement à d’autres au mauvais classement et ne possédant aucunement les atouts et les moyens du club des Verts.

De surcroît, Kebair a lamentablement échoué à qualifier le Raja à la prochaine Coupe des champions de la CAF, comme le championnat continental demeure mission impossible, vu les mauvais résultats obtenus, pour l’heure.

A noter que le contrat du coach tunisien, avec le Raja, finira au mois de juin de l’année prochaine et l’on ignore si le nombre d’objectifs y est cité aussi.

Larbi Alaoui