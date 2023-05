Le Maroc désigné hôte des 46e championnats du monde de bridge

À la demande de la Fédération Royale Marocaine de Bridge, la Fédération Mondiale de Bridge a répondu favorablement pour que le Royaume du Maroc puisse abriter les 46e championnats du monde de bridge à Marrakech au Movenpick Mansour Eddahabi Palais des congrès du 20 août au 2 septembre 2023.

Cette décision, prise à l’unanimité des pays membres de la Fédération Mondiale de Bridge, constitue une première pour le continent africain, un motif de fierté pour les bridgeurs du Maroc et un signe d’estime de la communauté internationale pour notre pays.

Cette décision a été actée par la signature d’un protocole d’accord entre la Fédération Royale Marocaine de Bridge et la World Bridge Federation (WBF) lors de la tenue du congrès de la WBF le 25 août 2022 à Wroclaw-Pologne.

Les championnats du monde de bridge regroupent 1200 participants venus des cinq continents, mais aussi 46 nations qualifiées, 100 millions de bridgeurs dans le monde et 135 pays adhérents à la WBF. Le bridge est un vecteur de développement et d’émancipation de l’esprit qui permet de développer le sens de l’analyse de stratégies et l’esprit de synthèse. Il est extrêmement bénéfique pour les jeunes et les personnes âgées.