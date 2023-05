Mohsine Moutouali s’en prend (indirectement) à Aziz El Badraoui

L’ancien capitaine des Verts et ex-international marocain, Mohsine Moutaouli, s’en est de nouveau pris indirectement, mais assurément, au président du Raja de Casablanca, Aziz El Badraoui.

Aussi, pendant ces dernières heures, a-t-il publié de nombreux posts de joueurs rajaouis, déplorant son départ de l’équipe et, donc, son absence remarquée lors du match retour contre le cub égyptien d’Al Ahly, samedi 29 avril, au Complexe Mohammed V de Casablanca.

Ainsi, Mohsine Moutouali a pris soin de partager pas moins de dix posts, dont les auteurs reprochent vivement à Aziz El Badraoui d’avoir permis le départ de leur ancien capitaine et excellent meneur de jeu.

Par ailleurs, celui-ci est apparu sur plusieurs photos, portant le maillot du Raja de Casablanca, avec des commentaires significatifs, sûrement à l’adresse de l’actuel président de l’équipe, parmi lesquels: « La place de Mohsine Moutaouali est bel et bien indispensable au sein de la formation du Raja! ».

De surcroît, l’ex-international marocain a également partagé deux autres commentaires élogieux sur ses prestations footballistiques, dont les auteurs ont respectivement écrit: « Même à son âge, quand il évolue en milieu de terrain, on est serein! » et : « On ne connaît la valeur d’une chose que lorsqu’on la perd! ».

Mohsine Moutouali n’a pas manqué non plus de profiter de sa page officielle sur le réseau social instagram pour répondre ironiquement à Aziz El Badraoui, en reprenant les déclarations de ce dernier quand il a décidé de se passer des services de l’ex-capitaine du Raja.

