Juventus : Adam Boufandar dit oui au Maroc

Adam Boufandar (17 ans), capitaine des U-17 de la Juventus Turin aurait accepté de porter le maillot national. Selon les informations de LeSite info, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a réussi à convaincre le capitaine italien de la Juventus, Adam Bouvendar à participer à la prochaine Coupe d’Afrique des -17 ans.

Né à Savigliano en Italie, Adam Boufandar joue avec les U-17 de la Juventus et occupe le poste de milieu de terrain. Avec les Bianconneris, Adam Boufandar a marqué 4 buts et a délivré 2 passes décisives en 23 rencontres disputées.

Il a aussi rejoint l’équipe nationale du Maroc le 24 mars 2023 et a disputé deux rencontres amicales. Il a d’ailleurs marqué un but lors de ces deux matchs. Boufandar a un père marocain et une mère italienne originaire de Bologne.

Le joueur sera donc particulièrement suivi lors de la prochaine CAN U-17 qui démarre ce samedi et qui sera organisé en Algérie. Le Maroc est dans le groupe B avec le Nigéria, l’Afrique du Sud et la Zambie.