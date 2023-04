Officiel. CAN 2027 : les pays candidats dévoilés

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé les pays candidats à l’organisation de l’édition 2027 de la Coupe d’Afrique des nations. Selon le communiqué officiel de la CAF, six pays ont déposé leur candidature pour accueillir la Coupe d’Afrique des Nations 2027, il s’agit de l’Algérie, le Botswana, l’Égypte, et le dossier commun entre le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie.

L’Union africaine a indiqué que le 23 mai est la date de fermeture des candidatures pour l’organisation de la CAN 2027. Le pays organisateur sera dévoilé en septembre prochain. Pour rappel, le Maroc est candidat à l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Un comité affilié à la « CAF » continue ses visites des stades et des installations des pays candidats.