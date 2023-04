Compétitions africaines: le WAC, le Raja et l’AS FAR en mission commando

Par LeSiteinfo avec MAP

Ce week-end sera décisif pour les trois clubs marocains engagés dans les compétitions africaines de football, avec comme point commun une défaite à l’extérieur en quart de finale aller de la Ligue des champions et de la Coupe de la CAF.

En Ligue des Champions, le Wydad de Casablanca, tenant du titre, se doit de se remettre de sa défaite samedi dernier à Dar Es-Salaam, face à l’équipe tanzanienne de Simba SC (1-0).

Les Rouges d’étaient inclinés sur un but de Jean Baleke Othos à la 31ème minute, suite à un coup franc mal dégagé de la part de la défense casablancaise, malgré une bonne entame de match marqué par pas moins de 5 corners et plusieurs occasions nettes, notamment deux coups de tête de Zola (9ème et 16ème minute).

Malgré cette défaite, le WAC garde toutes ses chances de surmonter ce but de retard, devant une équipe qui reste prenable, au vu du niveau dont elle a fait preuve en match aller. En plus, le Wydad dispose de l’expérience et des ressources humaines, techniques et tactiques nécessaires pour mener jusqu’au bout la défense de son titre.

Le match retour se jouera vendredi au complexe sportif Mohammed V de Casablanca.

En revanche, le Raja de Casablanca aura la tâche un peu plus ardue pour se racheter de sa défaite (0-2) face à Al Ahly d’Egypte, samedi dernier au Stade international du Caire.

En match aller, malgré leur tentative de prendre les choses en main dès le début de la partie, les verts ont concédé deux buts, inscrits vers la fin de chaque mi-temps par Mohamed Abdel-Moneim (45+2) et Hamdi Fathy (83e).

Au-delà du résultat, c’est la stature de l’adversaire, dix fois vainqueur de ce trophée et finaliste malheureux de la dernière édition, qui peut poser problème, dans la mesure où le club égyptien dispose de joueurs expérimentés et habitués à ce niveau de compétition. En plus, le manque de réaction des joueurs rajaouis après le premier but encaissé pose plusieurs questions sur le mental du groupe et sa capacité à rester dans le match.

Le match retour entre les deux équipes est prévu samedi au stade Mohammed V de Casablanca.

En Coupe de la CAF, l’AS FAR, qui a perdu en quart de finale aller sur la pelouse de l’USM Alger par 0-2, dimanche dernier, devra puiser dans ses ressources pour surmonter ce handicap et avancer un peu plus dans son aventure africaine.

Force est de constater que les Militaires, qui ont cédé sur les buts de Saâdi Redouani (44e) et Zineddine Belaïd (62e), ont mal négocié leur déplacement et n’ont pas pu réagir comme il faut aux difficultés qu’ils ont rencontrées lors de ce match compliqué.

Privés de Reda Slim, expulsé dans le temps additionnel (90e+12) après une faute commise sur l’avant-centre de l’USMA, Aymen Mahious, les Rbatis doivent s’attendre à un match retour très tactique, contre un club qui a su verrouiller sa défense et étouffer son adversaire par une pression haute.

La manche retour aura lieu le dimanche 30 avril à 20h00.

S.L.