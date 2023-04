CAN U17 en Algérie: la FRMF demande un vol direct

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) n’en démord pas en ce qui concerne les déplacements des équipes nationales à l’étranger.

Ainsi, le Maroc persiste et signe en rappelant le droit de la sélection nationale des moins de 17 ans de se déplacer en Algérie à bord d’un vol direct de l’aéroport international de Rabat -Salé, dans un avion de la Royal air Maroc, sponsor officiel des équipes nationales de football. Et ce, à l’instar des autres sélections participant à la Coupe d’Afrique des Nations 2023 des U17 dont le pays hôte est notre voisin de l’est et qui se déroulera du 29 avril au 19 mai prochain à Alger, Constantine et Annaba.

Par ailleurs, une source fiable a déclaré à Le Site info que la FRMF tient absolument à ce que le droit des Lionceaux de l’Atlas soit respecté, tout en assurant que les mesures nécessaires ont été prises concernant le déplacement en Algérie, dont l’indispensable autorisation, entre autres.

La FRMF n’attend plus que la réponse de la commission d’organisation de la CAN 2023 des U17. Laquelle réponse dépendra essentiellement des autorités algériennes et ce, après la crise précédente qui a privé la sélection olympique marocaine de participer au CHAN qui a eu lieu du 13 janvier 2023 au 4 février dernier, toujours en Algérie.

Pour rappel, les décisions politiques du pays voisin pèsent de tout leur poids sur les décisions sportives du pays quand celui-ci est l’hôte de rencontres et de compétitions continentales. Et la fermeture de l’espace aérien aux avions marocains, civil, militaires, ainsi qu’aux avions immatriculés au Maroc est la preuve intangible, s’il en est que l’on mélange allègrement sport et politique, en privant les délégations marocaines de se déplacer en Algérie à bord de vols directs de la RAM.

Larbi Alaoui