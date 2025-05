L’UE gifle le polisario

Par LeSiteinfo avec MAP

Le porte-parole de l’Union Européenne (UE) pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité a réaffirmé, vendredi, que « ni l’UE, ni aucun de ses Etats membres ne reconnaissent la +rasd+ ».

Cette déclaration est intervenue en réponse à une question sur la réunion ministérielle Union Européenne-Union Africaine, prévue mercredi prochain à Bruxelles.

Rappelant que les « ministériels UE/UA sont co-présidés et co-organisés par l’Union Européenne et l’Union Africaine », le porte-parole de l’UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité a attribué à l’Union africaine une éventuelle présence de cette entité dans la réunion ministérielle UE-UA, niant par-là que l’UE ait invité la pseudo « rasd » à ladite réunion.

Dans ce cadre, il a tenu à mettre au clair que « la position de l’UE est bien connue: ni l’UE ni aucun de ses Etats membres ne reconnaissent la +rasd+ », et que la présence éventuelle de cette entité « à la réunion ministérielle UE-UA n’a aucune influence sur cette position ».

