Propos contre Trump: Abdellatif Ouahbi tacle Abdelilah Benkirane

Abdellatif Ouahbi, le ministre de la Justice, a estimé que les propos de Abdelilah Benkirane contre Donald Trump sont punis par le Code pénal.

Le secrétaire général du PJD avait en effet critiqué le président américain à cause du projet visant à déplacer les habitants de Gaza vers d’autres pays et dénoncé une violation flagrante du droit international.

Lors d’une intervention à la Chambre des représentants, Abdellatif Ouahbi a souligné, en marge des discussions autour du projet de loi n° 03.23 relatif à la procédure pénale, que « toute atteinte à un chef d’État étranger peut entraîner des poursuites judiciaires ». A ce propos, le ministre s’est interrogé sur une éventuelle action du parquet contre Benkirane, avant d’ajouter que «cela ne le concerne pas».

A noter que les relations entre Abdellatif Ouahbi et Abdelilah Benkirane sont particulièrement tendues, notamment en raison de certaines déclarations du ministre de la Justice sur le projet de réforme du Code pénal et du Code de la famille. Ces propos ont été perçus par les membres du PJD comme une tentative de « normalisation avec la débauche et la corruption, et en contradiction avec les principes religieux ».

H.M.