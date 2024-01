Pedro Sanchez a évoqué les relations Maroc-Espagne

Par LeSiteinfo avec MAP

Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a affirmé, mercredi à Madrid, que les relations entre le Maroc et l’Espagne ont « atteint un niveau élevé de solidité et de confiance », soulignant que ces liens « seront toujours une priorité » pour Madrid.

« J’estime que nous devons continuer de consolider » ces relations, a ajouté Sánchez à l’ouverture de la 8ème Conférence des ambassadeurs espagnols accrédités à l’étranger.

Le chef de l’Exécutif espagnol a rappelé, dans ce cadre, la Réunion de Haut Niveau Maroc-Espagne, tenue à Rabat l’année dernière, qui a permis « d’ouvrir un nouveau chapitre dans la relations bilatérales », avec « la participation ministérielle la plus large et le plus grand nombre d’accords signés dans l’histoire des relations entre les deux pays ».

Par ailleurs, le président du gouvernement espagnol a mis l’accent sur l’importance de renforcer le dialogue entre les pays des deux rives de la Méditerranée pour lutter contre les causes profondes de la migration irrégulière et sensibiliser sur le risque et les dangers de ce fléau.

La stabilité et la sécurité dans la région du Sahel doivent rester une priorité pour l’Espagne et l’Europe, a-t-il encore dit.

S.L.