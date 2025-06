Crash d’Air India: 241 passagers morts confirmés, un seul survivant

Par LeSiteinfo avec MAP

Le crash d’un avion d’Air India survenu jeudi à Ahmedabad, dans le nord-ouest de l’Inde, a fait 241 morts parmi les passagers, tandis qu’une seule personne a survécu, a annoncé la compagnie aérienne.

« Air India confirme que le vol AI171, assurant la liaison entre Ahmedabad et Londres-Gatwick jeudi a été impliqué dans un accident. L’appareil, un Boeing 787-8 âgé de 12 ans, a décollé d’Ahmedabad à 13h38 avec à son bord 230 passagers et 12 membres d’équipage », a indiqué la compagnie dans une publication sur son compte X.

« L’avion s’est écrasé peu après le décollage. Nous avons le regret d’annoncer que, sur les 242 personnes à bord, 241 décès ont été confirmés. Le seul survivant est actuellement pris en charge à l’hôpital », a précisé Air India.

Parmi les 242 personnes à bord, figuraient 169 ressortissants indiens, 53 Britanniques, 7 Portugais et un Canadien. Le seul survivant est un passager britannique d’origine indienne.

L’appareil, qui devait atterrir à l’aéroport de Gatwick, au sud de Londres, à 18h25 (heure locale), s’est écrasé dans une zone résidentielle proche de l’aéroport d’Ahmedabad, percutant le toit de l’auberge des internes du B.J. Medical College, selon les autorités locales.

L’avion a percuté la zone de restauration de l’auberge, causant également la mort de nombreux étudiants en médecine. Les images diffusées par des médias locaux montrent une partie de la carlingue posée sur le toit du bâtiment, des débris en feu et d’épaisses colonnes de fumée noire s’élevant dans le ciel.

Compte tenu de l’impact sur cette zone habitée et de la présence de victimes au sol, les autorités redoutent que le bilan humain, déjà extrêmement lourd, ne s’alourdisse encore dans les heures à venir.

« La tragédie survenue à Ahmedabad nous a bouleversés et attristés. C’est une douleur indicible. En cette heure sombre, toutes mes pensées vont aux personnes touchées par ce drame. Je suis en contact avec les ministres et les autorités qui œuvrent pour venir en aide aux victimes », a réagi le Premier ministre indien Narendra Modi dans une publication sur X.

Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a de son côté adressé ses « pensées aux passagers et à leurs familles dans ce moment profondément éprouvant ». Les images de l’accident sont « bouleversantes », a-t-il dit.

« Je suis tenu informé au fur et à mesure que la situation évolue et mes pensées vont aux passagers et à leurs familles en ce moment profondément éprouvant », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Une enquête officielle a été ouverte par le Bureau d’enquête sur les accidents aériens (AAIB) de l’Inde, conformément aux standards internationaux fixés par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), a annoncé le ministre de l’Aviation civile, Ram Mohan Naidu Kinjarapu.

Il a également indiqué qu’un comité d’experts multidisciplinaire de haut niveau serait mis en place pour examiner les causes de la catastrophe et formuler des recommandations destinées à renforcer la sécurité aérienne afin d’éviter que de telles tragédies ne se reproduisent.

Il s’agit du tout premier accident impliquant un Boeing 787 Dreamliner depuis l’entrée en service commercial de ce modèle en 2011. L’appareil accidenté, livré à Air India en janvier 2014, avait réalisé son premier vol un an plus tôt, en 2013, selon les données du site Flightradar24.

L’Inde avait déjà connu une tragédie aérienne majeure en mai 2010, lorsqu’un vol d’Air India en provenance de Dubaï, opéré par un Boeing 737, avait raté son atterrissage à l’aéroport de Mangaluru. L’avion s’était écrasé dans un ravin en contrebas de la piste, provoquant la mort de 158 personnes.