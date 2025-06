VIDEO : les images effrayantes du crash d’Air India

Par LeSiteinfo avec MAP

Un avion de la compagnie Air India, opérant un vol au départ d’Ahmedabad (nord-ouest de l’Inde) vers Londres Gatwick, s’est écrasé jeudi peu après son décollage.

« Le vol AI 171, reliant Ahmedabad à Londres Gatwick, a été impliqué dans un accident le 12 juin 2025. Nous rassemblons actuellement les faits et communiquerons dès que possible », a indiqué Air India dans un message publié sur le réseau social X (anciennement Twitter).

L’opérateur de l’aéroport de Londres Gatwick a confirmé que l’appareil était attendu à 18h25 (heure locale) à Londres. « Nous confirmons que le vol AI171, qui s’est écrasé au départ de l’aéroport d’Ahmedabad aujourd’hui, devait atterrir à Londres Gatwick à 18h25 », a-t-il précisé sur X.

L’appareil, un Boeing 787-8 Dreamliner, qui transportait entre 230 et 242 personnes (passagers et membres d’équipage), est tombé près de la clôture de l’aéroport, dans la zone résidentielle de Meghani Nagar, provoquant un imposant panache de fumée noire, selon la presse indienne.

« Choqué et profondément attristé d’apprendre le crash du vol à Ahmedabad. Nous sommes en alerte maximale. Je suis personnellement la situation et ai ordonné à toutes les agences concernées de coordonner une réponse rapide », a affirmé le ministre indien de l’Aviation civile, Ram Mohan Naidu Kinjarapu.

« Les équipes de secours ont été mobilisées et tous les efforts sont en cours pour assurer une prise en charge médicale et un soutien immédiat », a-t-il ajouté dans une publication sur X.

Aucune information officielle n’a été communiquée concernant d’éventuels décès. Des médias locaux évoquent plusieurs blessés, mais aucun bilan n’a encore été établi.

From this angle, you can see that Air India flight barely got airborne. pic.twitter.com/dHSpO7VRZ3

