Hajj 1446: les pèlerins affluent vers Mina

Par LeSiteinfo avec MAP

Les pèlerins des Lieux Saints de l’Islam commençaient, dès les premières heures de mercredi (8 Dou Al Hijja 1446 H), premier jour du Haj (Tarwiya), à affluer vers Mina où ils doivent passer la nuit pour se rendre, dès le lever du jour, vers le Mont Arafa pour y accomplir le rite le plus important du Hajj.

Selon les estimations, 64% des pèlerins devraient se trouver à Mina, tandis que les 36% restants se dirigeraient directement vers le site d’Arafat (le rite le plus important), puis reviennent à Mina après la sortie de Mont Arafa et la nuit passée à Muzdalifah, afin de passer les jours (10, 11, 12 et 13 Dou Al Hijja) et la lapidation des trois Jamarat, en commençant par la mineure, puis l’intermédiaire avant de finir avec la grande jamara d’Al Aqaba.

Mina est situé entre La Mecque et le site de Muzdalifah, à environ sept kilomètres au nord-est de la Mosquée Al-Haram, qui n’est habité que durant la période du pèlerinage. Mina est bordé, du côté de La Mecque, par la pierre d’Aqabah, et, du côté du site de Muzdalifah, par l’Oued Mahssar.

Le site de Mina revêt une importance particulière dans les rites du pèlerinage, où le Prophète Sidna Ibrahim a immolé le sacrifice de son fils Ismaïl, un geste perpétué par le Prophète Sidna Mohammed.

Le gouvernement saoudien a mis à disposition à Mina des services de sécurité, médicaux, d’approvisionnement et de transport afin de faciliter aux pèlerins se rendant aux Lieux Saints de l’Islam l’accomplissement de leur pèlerinage et de leurs rites dans un climat empreint de spiritualité et de sérénité.

