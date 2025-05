Le mois d’avril 2025 bat un record de chaleur

Par LeSiteinfo avec MAP

Le mois d’avril 2025 a été le second mois d’avril le plus chaud jamais enregistré, prolongeant la séquence de mois dont la température a dépassé la barre de +1,5°C de réchauffement par rapport à l’époque préindustrielle, a indiqué, jeudi, l’observatoire européen de surveillance du climat Copernicus.

La température de l’air au niveau mondial a ainsi affiché une moyenne de 14,96°C en avril dernier, un niveau 0,60°C plus élevé que la moyenne des mois d’avril sur le période 1991-2020, a précisé l’observatoire, notant qu’avril 2025 s’affiche 1,51°C au-dessus de la moyenne estimée pour la période 1850-1900, ce qui en fait plus que vraisemblablement le 21e mois sur les 22 derniers à enregistrer une température de l’air supérieure à +1,5°C par rapport à l’ère-préindustrielle.

L’accord de Paris sur le climat ambitionne de contenir le réchauffement climatique mondial bien en-deça de +2°C et si possible à 1,5°C. Il s’agit d’un objectif à long terme et un dépassement temporaire de plusieurs mois ne signifie pas pour autant que l’objectif le plus ambitieux de l’accord international soit définitivement hors de portée.

En Europe, la température moyenne de l’air a été mesurée en moyenne à 9,38°C en avril, soit 1,01°C au-dessus de la moyenne de 1991-2020, a relevé Copernicus, selon lequel avril 2025 s’inscrit comme le sixième mois le plus chaud jamais mesuré sur le Vieux continent.

Au niveau mondial, la température à la surface des mers continue également à afficher des niveaux très élevés. Avec une moyenne de 20,89°C, il s’agit du deuxième mois d’avril le plus chaud, derrière le record d’avril 2024.

L’année 2024 a été la plus chaude au niveau mondial et la première année civile au cours de laquelle la température moyenne mondiale a dépassé le seuil de réchauffement d’1,5°C par rapport aux niveaux pré-industriels, avec une température moyenne de 15,10°C, soit 1,6°C au-dessus de l’ère dite pré-industrielle.

S.L.