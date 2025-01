100 millions de touristes étrangers ont visité la France en 2024

Par LeSiteinfo avec MAP

La France a accueilli plus de 100 millions de touristes internationaux (+2%) et généré 71 milliards d’euros de recettes internationales en 2024 (+12%), a annoncé, mardi, le ministère du Tourisme.

« Rythmé par les Jeux Olympiques et Paralympiques, les 80 ans du Débarquement de Normandie et la réouverture de Notre-Dame de Paris, le tourisme français a bénéficié d’un fort dynamisme et d’une vitrine exceptionnelle dans le monde entier », a indiqué le ministère dans un communiqué.

Le pays a accueilli deux millions de visiteurs de plus par rapport à 2023, d’après la même source, notant que « les perspectives du premier trimestre 2025 sont très bonnes avec une fréquentation en hausse ».

Les arrivées aériennes internationales sont en augmentation de +10% sur les trois premiers mois de 2025 par rapport à l’an passé, « avec de belles performances des Américains (+15%), des Brésiliens et Indiens (+7%) ou des Chinois (+16%) », détaille le communiqué.

Et d’ajouter que « la dynamique parisienne demeure toujours très forte post Jeux Olympiques et Paralympiques et réouverture de Notre-Dame de Paris avec + 7 points de taux d’occupation hôtelier attendu en janvier 2025 et 4 points d’avance pour ce qui concerne les taux de réservation de février prochain ».

En 2024, les recettes internationales sont « les plus hautes jamais enregistrées », en augmentation de 12% par rapport à 2023.

Cinq pays sont les principaux pourvoyeurs de recettes pour la France : la Belgique, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Suisse et les Etats-Unis.

« En revanche, si les marchés asiatiques continuent leur rebond démarré depuis 2 ans, les performances en recettes sont toujours inférieures à celles de 2019 (-60% pour la Chine et -30% pour le Japon) », est-il précisé.

Pour l’ensemble de la clientèle internationale, les nuitées sont en hausse de 7,3%, portées par l’hébergement locatif (+16,4%), selon le ministère.

S.L.