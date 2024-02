Intelligence artificielle: Google lance une nouvelle application

Par LeSiteinfo avec MAP

Google a annoncé jeudi le lancement de Gemini, une application d’intelligence artificielle générative qui se veut à la fois un assistant numérique parlant et un chatbot conversationnel.

Cette application constitue « une première étape importante dans la conception d’un véritable assistant AI », a indiqué le géant technologique dans un communiqué.

Immédiatement disponible dans plus de 150 pays et territoires, dont les États-Unis, Gemini remplace Bard et Google Assistant. Il s’appuie sur la technologie d’intelligence artificielle que l’entreprise développe depuis le début de l’année dernière.

La nouvelle application est conçue pour effectuer une série de tâches, notamment servir de tuteur personnel, aider les programmeurs informatiques dans les tâches de codage et même préparer les demandeurs d’emploi aux entretiens, a déclaré Google.

Le grand modèle linguistique Gemini comprendra une suite de trois tailles différentes : Gemini Ultra, sa catégorie la plus grande et la plus performante ; Gemini Pro, qui s’adapte à un large éventail de tâches ; et Gemini Nano, qu’il utilisera pour des tâches spécifiques et des appareils mobiles.

S.L.