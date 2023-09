Elections locales en Côte d’Ivoire: Quelque 8 millions d’électeurs attendus aux urnes

Quelque 8 millions d’Ivoiriens sont attendus aux urnes ce samedi pour voter aux élections municipales et régionales.

Au total, 30.419 candidats concourent pour les municipales dans 201 communes, et 5.247 pour les régionales dans 31 régions.

La campagne électorale qui a pris fin le 31 août s’est globalement déroulée dans le calme, sans incident majeur, trois ans après la présidentielle de 2020 où des troubles avaient fait au moins 85 morts.

Dans le souci de recherche constante d’un environnement électoral apaisé, la Commission électorale indépendante (CEI) a infligé des sanctions à l’encontre de 237 candidats qui se sont engagés dans la campagne avant l’heure.

Lors de ces élections, le parti du président Alassane Ouattara, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), fait face aux deux principales forces d’opposition que sont le PDCI-RDA (Parti démocratique de Côte d’Ivoire-Rassemblement démocratique africain), du défunt Henri Konan Bédié, décédé à seulement quelques semaines du scrutin, et le PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire) de l’ancien président Laurent Gbagbo.

Il s’agit des premières élections depuis le retour de M. Gbagbo dans le pays, en juin 2021.

L’ancien président (2000-2011), acquitté par la justice internationale pour crimes contre l’humanité lors de la crise post-électorale de 2011, ne pourra toutefois pas voter samedi.

Il reste en effet radié des listes électorales en raison d’une condamnation en Côte d’Ivoire, pour des faits liés à cette crise.

Le vote de samedi va donc permettre à sa formation politique lancée il y a moins de deux ans d’évaluer le soutien dont elle bénéficie dans le pays.

«Faites en sorte que la Côte d’Ivoire, notre cher pays, soit la grande gagnante au sortir de ces échéances électorales. Faites en sorte que nos concitoyens soient fiers de ses leaders et de sa classe politique. Faites en sorte que les observateurs soient admiratifs de la maturité politique et citoyenne des Ivoiriens», avait indiqué, à la veille du lancement de la campagne électorale, le président de la Commission électorale indépendante (CEI), Coulibaly Kuibiert-Ibrahime.

Il a demandé aux électeurs d’accorder un bon accueil et la meilleure attention aux offres qui leur seront proposées par l’ensemble des candidats afin d’opérer le bon choix, non seulement pour eux-mêmes mais également pour leurs familles et communautés.

Aux organes de presse et aux médias accrédités, Coulibaly Kuibiert-Ibrahime a expliqué que l’organisation d’élections transparentes, fiables et apaisées relève d’une responsabilité collective même si, constitutionnellement, il est vrai que la charge en revient principalement à la CEI.

Aux commissaires locaux, agents techniques de la CEI et aux agents des bureaux de votes, il a rappelé à l’impératif de neutralité absolue.

Les résultats définitifs sont attendus la semaine prochaine.