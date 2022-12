Maya s’en prend à Jamel Debbouze: « Je n’assisterai plus au Marrakech du rire! » ( VIDEO)

La danseuse marocaine Maya s’en est vivement pris à Jamel Debbouze qui a préféré jouer sur les deux tableaux, concernant la demi-finale qui a opposé les Lions de l’Atlas aux Bleus, mercredi 14 décembre.

En effet, l’humoriste a préféré « ne pas se mouiller », en prétendant soutenir, à la fois, et la France et le Maroc, dans le but de ménager le chou et la chèvre et de ne point froisser l’un ou l’autre pays dont il porte la nationalité.

Maya a donc interagi avec ce double choix contestable, selon elle, de Debbouze, via une story sur son compte officiel Instagram, afin d’exprimer sa désapprobation et son incompréhension concernant le maillot mi-français, mi-marocain de Debbouze. Un maillot que d’aucuns n’ont pas hésité à qualifier de … »ni français, ni marocain »!

De même que Maya s’est insurgé contre la grande joie que l’humoriste n’a pas manqué de manifester haut et fort à chacun des buts français face au Maroc. Ce qui signifie pour de nombreux artistes et journalistes marocains, comme pour nombre d’internautes sur les réseaux sociaux où penchait vraiment sa balance et son cœur.

L’artiste marocaine a également promis de rejoindre les rangs de toutes les célébrités et journalistes marocains, dépités et indignés par le double jeu de Debbouze, en assurant dorénavant boycotter le Festival « le Marrakech du Rire « , dont l’humoriste est l’instigateur et le maître d’œuvre.

L.A.