Wydad–Raja : le patron de la DGSN veille sur les préparatifs sécuritaires (VIDEO)

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, a supervisé ce mercredi les préparatifs sécuritaires précédant le derby entre le Wydad et le Raja de Casablanca, comptant pour le match en retard de la cinquième journée du championnat national.

La caméra du Site Info a capté la présence de Hammouchi à l’intérieur du complexe Mohammed V, où il a effectué une visite des installations du stade afin de s’enquérir des dispositifs organisationnels et sécuritaires mis en place pour cette rencontre, qui se déroulera devant un public nombreux des deux camps, dans le but d’assurer son bon déroulement.

Cette confrontation très attendue s’annonce particulièrement animée : le Wydad cherchera à reprendre la tête du classement, tandis que le Raja espère empocher les trois points pour poursuivre sa course derrière le leader, le Maghreb de Fès.