Actes de vandalisme à Sidi Taibi: 17 individus déférés devant le parquet

Par LeSiteinfo avec MAP

Suite aux incidents portant atteinte à la sécurité et à l’ordre publics survenus, mercredi dernier, dans la zone de Sidi Taibi relevant de la province de Kénitra, et marqués par des actes de pillage, violence et destruction de biens publics et privés et d’incendie volontaire, 17 individus arrêtés ont été déférés, samedi, devant le parquet près de la Cour d’Appel de Kénitra, indique un communiqué du procureur général du Roi près cette juridiction.

Il s’agit de 8 personnes majeures qui étaient placées en garde à vue et de 9 mineurs contre lesquels la procédure de rétention a été engagée au centre judiciaire de la Gendarmerie Royale, précise la même source.

A cet égard, il a été demandé de diligenter une enquête à l’encontre de 4 majeurs suspectés de commettre des actes incriminés par la loi et à l’encontre de 7 mineurs, tandis que 6 personnes arrêtées, dont 2 mineurs, ont été déférées devant le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Kénitra.

Le parquet a ordonné le placement de l’ensemble des suspects en prison en attente de l’achèvement des procédures de l’investigation approfondie, alors que les recherches se poursuivent pour l’arrestation du reste des personnes impliquées dans ces actes criminels afin de les déférer devant la Justice, conclut le communiqué.

S.L.