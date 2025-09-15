Agadir: le bébé, devenu célèbre sur la Toile, pris en charge par le ministère de la Santé

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a pris en charge le traitement du nouveau-né dont les photos ont largement circulé sur la Toile, à la suite de la manifestation qui a eu lieu à Agadir, devant l’hôpital Hassan II.

Le ministère de la Santé a rapidement réagi aux images de ce bébé, atteint d’une maladie rare au niveau du dos et porté par son père lors du sit-in organisé devant l’établissement hospitalier.

À noter que des dizaines de manifestants ont dénoncé la dégradation des services de santé. Ils ont ainsi brandi des pancartes et scandé des slogans appelant à mettre à la disposition des Gadiris les équipements nécessaires et davantage de médecins, soulignant que la situation sanitaire dans la région nécessite une intervention urgente des responsables.

N.M.