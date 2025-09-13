Ifrane: ASI School se défend après la polémique sur l’exclusion de plusieurs élèves

Suite aux récentes déclarations médiatiques par des parents d’élèves de l’ASI School qui ont également été reprises sur les réseaux sociaux, ASI School souhaite apporter les clarifications suivantes à l’opinion publique :

Les mesures que l’école a été contrainte de prendre, il y a près de six mois, à l’encontre des 7 familles concernées sont intervenues exclusivement suite aux violations récurrentes par ces familles du règlement intérieur de l’école. Les manquements de ces familles se sont manifestés, notamment à travers :

• L’adoption par ce groupe de parents de comportements de harcèlement et d’intimidation, graves, répétitifs et continus des enseignants et du personnel administratif, poussant 4 directeurs consécutifs à quitter l’établissement, ainsi que plusieurs professeurs que l’école a remplacé à chaque fois ;

• L’intimidation et le harcèlement des familles qui ne sont pas d’accord avec elles, et parfois même de leurs enfants ;

• La volonté récurrente de se substituer au School Board et à l’administration de l’école, en cherchant à imposer par l’agressivité et l’intimidation des décisions qui relèvent exclusivement de la gouvernance de l’établissement : gestion des ressources humaines, choix des manuels scolaires, orientations pédagogiques, gestion budgétaire et intégration des technologies.

La priorité absolue d’ASI School a toujours été la protection et le bien-être de ses quelque 250 élèves, ainsi que la qualité de l’éducation qui leur est offerte. Toutes les mesures prises par l’école au cours des deux dernières années ont eu pour objectif premier de préserver cette communauté, d’assurer l’équité entre les familles et de maintenir les standards pédagogiques qui font sa réputation.

Cette qualité est d’ailleurs reconnue au Maroc et à l’international par les équivalences obtenues par l’école, par l’organisme College Board (à travers ses programmes Advanced Placement Capstone et Advanced Placement Program), et par les admissions de ses bacheliers dans des universités prestigieuses telles que Yale, Brown, George Washington, Swarthmore, Haverford ou McGill.

Malgré les difficultés susmentionnées, la direction d’ASI School n’a ménagé aucun effort pendant plusieurs années pour trouver des solutions en privilégiant le dialogue constructif. Toutefois, face à l’escalade et l’agressivité continues et croissantes, la protection des quelque 250 élèves, de leurs familles (130 familles), des enseignants, et de la qualité que l’école leur doit est devenue une priorité absolue par rapport aux efforts interminables et sans aucuns résultats vis-à-vis des 7 familles en question.

C’est dans cet esprit qu’ASI School a informé, dès mars-avril 2025, les sept familles concernées qu’elles devraient inscrire leurs enfants dans d’autres établissements pour la rentrée suivante. Plusieurs de ces élèves poursuivent déjà leur scolarité ailleurs, comme l’ont fait par le passé d’autres enfants dont les familles ont déménagé vers d’autres villes (Fès, Rabat, Tanger, Marrakech ou d’autres villes).

Enfin, il convient de rappeler que ce différend a déjà été examiné par la justice. Cette minorité de familles a engagé pas moins de 49 procédures judiciaires, et n’en ont gagné aucun à ce jour. Deux affaires suivent actuellement leur cours devant le tribunal, et nous réaffirmons notre pleine confiance en la justice pour trancher en toute indépendance et sérénité.

ASI School et les membres sa communauté se réservent le droit d’engager toutes les procédures légales nécessaires à l’encontre de toute personne dont les agissements contreviennent à la loi ou portent atteinte à l’image et à la dignité de l’institution, de ses collaborateurs et de ses élèves.