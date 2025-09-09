La Fondation Dr Leila Mezian inaugure l’« Espace Amazigh » au cœur de l’Alhambra de Grenade

En présence d’éminentes personnalités marocaines et espagnoles, la Fondation Docteur Leila Mezian a inauguré, jeudi 4 septembre 2025, l’Espace Amazigh dans l’emblématique monument de l’Alhambra, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Cet événement historique marque l’aboutissement d’un projet majeur dédié à la perpétuation de l’héritage de feue Dr Leila Mezian Benjelloun et au renforcement des liens culturels séculaires unissant les deux rives de la Méditerranée.

C’est dans le cadre magnifique du Carmen de los Porcel, où est situé l’Espace Amazigh, que s’est déroulée la cérémonie, en présence de M. Othman Benjelloun, Président Directeur Général de Bank of Africa, Mlle Dounia Benjelloun, Vice-Présidente de la Fondation Dr Leila Mezian, M. André Azoulay, Conseiller de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et M. Jeronimo Paez, acteur clé de la coopération culturelle.

L’Espagne était représentée notamment par Mme Patricia del Pozo Fernández, ministre de la Culture et des Sports du gouvernement régional d’Andalousie et Rodrigo Ruiz Jiménez Carrera, directeur général du Patronat d’Alhambra, aux côtés de nombreuses personnalités du monde culturel, diplomatique et institutionnel.

La réalisation d’un rêve, l’accomplissement d’une vision

L’inauguration a débuté par une visite guidée privée de l’Alhambra, offerte aux invités d’honneur marocains, soulignant la dimension symbolique de ce rapprochement culturel. Le cortège s’est ensuite rendu au Carmen de los Porcel, où les personnalités ont été accueillies avant de procéder à une photographie officielle immortalisant ce partenariat fructueux.

Lors des allocutions, la ministre du tourisme et de la culture, Mme Patricia del Pozo Fernández, a prononcé un discours émouvant en hommage à feue Dr Leila Mezian, saluant sa vision et la persévérance de la Fondation qui porte son nom.

Mlle Dounia Benjelloun a ensuite pris la parole pour rendre un hommage poignant à sa mère, dont la passion pour la culture amazighe et la conviction d’un dialogue interculturel entre les deux rives de la Méditerranée sont à l’origine de ce projet. Elle a souligné que cet espace est l’accomplissement de son rêve de voir la richesse du patrimoine amazigh mis en lumière au sein même d’un lieu symbole du dialogue des civilisations.

Un écrin pour un héritage millénaire

D’une superficie de 250 m², dont 200 m² dédiés à une exposition permanente, l’Espace Amazigh, qui se trouve au cœur d’un jardin de 20 hectares, proposera à partir du printemps prochain une collection unique d’objets berbères patiemment rassemblés par Dr. Leila Mezian Benjelloun pendant plus de cinquante ans. Scénographié dans le respect des normes muséographiques les plus exigeantes, cet espace vivant et pédagogique met en lumière les liens historiques et artistiques entre l’Andalousie et le monde amazigh, perpétuant ainsi le succès de l’exposition « La Granada Zirí del siglo XI y el universo Bereber », inaugurée en 2019 par la Reine Letizia d’Espagne au Palais de Carlos V.

Distinguée en 2016 par le Wissam Alaouite par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Dr. Leila Mezian Benjelloun laisse un héritage philanthropique et culturel exceptionnel. L’Espace Amazigh, qui associe son nom à celui de l’un des sites les plus visités au monde, incarne sa vision d’un rapprochement par la culture et devient un lieu de référence incontournable pour la découverte et la compréhension de la richesse de la civilisation amazighe.

La Fondation Dr Leila Mezian et le Patronat de l’Alhambra et du Generalife réaffirment, à travers cette réalisation, leur engagement commun à célébrer la diversité culturelle et à construire des ponts durables entre le Maroc et l’Espagne.

S.L.