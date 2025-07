Coup d’envoi de la 21ᵉ édition du Festival des Plages

Du 15 juillet au 21 août 2025, les plages du Royaume s’animeront aux sons des plus grands talents marocains et internationaux, à l’occasion de la 21ᵉ édition du Festival des Plages Maroc Telecom.

Depuis 2002, ce rendez-vous estival s’est imposé comme l’un des événements majeurs du paysage culturel marocain. Chaque été, il rassemble des millions de spectateurs dans les plus belles stations balnéaires du Royaume autour de concerts gratuits, dans une ambiance festive et accessible à tous.

Un festival fédérateur sur les plages du Royaume

Cette année, six villes accueilleront 113 concerts gratuits à M’diq, Tanger, El Hoceima, Martil, Saïdia et Nador. Le coup d’envoi officiel sera donné le 15 juillet sur la scène de M’diq.

Plusieurs artistes nationaux issus de divers horizons musicaux se produiront tout au long de l’événement, ainsi que des chanteurs arabes et des groupes folkloriques. Des talents émergents et des têtes d’affiche offriront un programme éclectique : Nouveaux talents, Hip Hop, Rap, Fusion, Chanson Marocaine Chaabi et Contemporaine, musique Sharqui, Raï, Reggada, et bien plus encore.

Comme chaque année, les groupes locaux seront mis à l’honneur, renforçant ainsi l’ancrage du festival dans le tissu social et culturel des régions concernées.

Un impact social et économique reconnus

Au-delà de la musique, le Festival des Plages Maroc Telecom est un moteur de développement social et économique. Accessible gratuitement, il favorise l’inclusion en rapprochant les artistes du public, tout en stimulant l’attractivité touristique et l’économie locale des villes hôtes.

L’édition 2025 bénéficiera également d’infrastructures de pointe, avec des scènes répondant aux standards internationaux, comparables aux grandes installations des festivals mondiaux.

Depuis 21 ans, Maroc Telecom confirme son engagement en faveur de la culture, de la jeunesse et de la valorisation du patrimoine musical national.

Rendez-vous du 15 juillet au 21 août 2025 pour célébrer l’été en musique et vivre des soirées inoubliables sur les plages marocaines.