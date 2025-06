Aïd Al-Adha au Maroc: pas de cours dans les écoles françaises les vendredi 6 et lundi 9 juin

Le réseau de l’enseignement français au Maroc a annoncé que les établissements scolaires seront fermés le vendredi 6 et le lundi 9 juin à l’occasion de Aïd Al-Adha, qui sera célébré le samedi 7 juin dans le Royaume.

«Le ministère des Habous et des Affaires islamiques a annoncé que l’Aid Al-Adha sera célébré le samedi 7 juin et le dimanche 8 juin 2025. Par conséquent, les élèves n’auront pas cours le samedi 7 juin. Par ailleurs, la présidence du gouvernement a informé qu’un jour férié exceptionnel est accordé aux administrations de l’Etat et aux collectivités territoriales le lundi 9 juin 2025», rappelle-t-on dans un communiqué.

Et d’ajouter : «Le lundi de Pâques, habituellement férié mais non accordé cette année, sera exceptionnellement reporté au vendredi 6 juin 2025. Ainsi, les établissements du réseau de l’enseignement français au Maroc seront fermés, le vendredi 6 juin et le lundi 9 juin 2025».

