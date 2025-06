Météo Maroc: orages et temps chaud ce lundi

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 02 juin 2025 :

– Temps assez chaud à chaud sur l’Oriental, le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

– Formations brumeuses assez fréquentes, la matinée et la nuit, sur le nord-ouest des provinces Sud, les plaines Nord et Centre, le Saïss, les plateaux de phosphates et d’Oulmès ainsi que la rive méditerranéenne.

– Ondées et orages isolés sur le Moyen Atlas.

– Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Haut Atlas, l’Oriental et les provinces Sud.

– Rafales de vent assez fortes sur les hauts plateaux orientaux et les provinces sahariennes, avec chasse-poussières locales.

– Température minimale de l’ordre de 24/30 °C sur l’extrême Sud du pays, de 17/23 °C sur l’Oriental, le Sud-Est et les régions Est des provinces sahariennes, de 11/16 °C sur l’Atlas et de 14/20 °C sur le reste du pays.

– Températures journalières en baisse.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, et peu agitée à agitée le long du littoral.

S.L