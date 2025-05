Vague de chaleur au Maroc: pourquoi fait-il si chaud ?

La Direction générale de la météorologie a indiqué que la forte vague de chaleur que connaît le Maroc est due au phénomène du «chergui», provoqué par la remontée d’une masse d’air chaud en provenance du désert du Sahara, qui a envahi le pays et entraîné une hausse inhabituelle des températures.

La Direction a ainsi appelé les Marocains à faire preuve de prudence, à éviter l’exposition directe au soleil et à boire beaucoup d’eau pour préserver leur santé. Elle a précisé que le Maroc a connu, mercredi, un temps exceptionnellement chaud dans la plupart de ses régions, avec des hausses importantes et inhabituelles des températures pour cette période de l’année.

La même source a indiqué que dans la ville de Smara, la température a atteint 42°C, dépassant la moyenne normale de 15 à 16 degrés et égalant le record mensuel. À Béni Mellal et Settat, les températures ont atteint environ 37°C, soit +11 à +12 degrés par rapport à la moyenne.

Même les villes côtières n’ont pas été épargnées par cette vague : la température a atteint 31°C à Essaouira (+11°C), 34°C à Kénitra (+10°C) et 31°C à Rabat-Salé (+7°C).

La même source a souligné que les températures minimales ont également augmenté dans des régions comme Sidi Slimane, Khouribga et Settat, atteignant 22°C, soit une hausse de +10°C par rapport à la moyenne normale (12°C). À Marrakech, Casablanca et Salé, les températures minimales enregistrées étaient respectivement de 24°C, 21°C et 21°C, avec des écarts de +9°C par rapport à la normale.

