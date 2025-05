Capital investissement : l’AMIC signe une année record en 2024 (VIDEO)

L’Association Marocaine des Investisseurs en Capital (AMIC) a levé le voile, ce mardi 27 mai à Casablanca, sur les chiffres clés de son rapport d’activité 2024, confirmant une année exceptionnelle pour le secteur du capital investissement au Maroc.

Ce bilan, élaboré en collaboration avec Grant Thornton, reflète une dynamique de croissance soutenue, avec des indicateurs en nette progression sur l’ensemble de la chaîne.

Les capitaux levés ont atteint un record de 3,9 milliards de dirhams, portant à près de 13,8 milliards le total des levées sur la période 2018-2024, soit une hausse de 50 % par rapport à la période précédente (2012-2017). Cette performance s’accompagne d’un retour en force des investisseurs marocains, qui représentent désormais 53 % des fonds levés, contre 25 % auparavant.

Du côté des investissements, dix sociétés de gestion ont injecté 1,7 milliard de dirhams dans 23 nouvelles entreprises et 17 réinvestissements, portant le cumul à 15,7 milliards de dirhams à fin 2024.

Les services, la santé et l’éducation figurent parmi les secteurs les plus porteurs, tandis que la région de Casablanca-Settat concentre 72 % des investissements en valeur. Le capital amorçage et risque, bien que représentant 42 % des opérations en nombre, reste limité à 9 % en valeur, dominée par le capital développement.

Le marché secondaire, en pleine maturation, s’affirme comme un levier crucial de liquidité avec 44 % des sorties, pour un total de 1,07 milliard de dirhams désinvestis en 2024.

Avec un TRI brut moyen de 12 % sur 115 cessions et un multiple global de 1,9, le capital investissement confirme sa rentabilité sur le long terme. L’AMIC, qui rassemble 33 membres actifs et 29 associés, poursuit sa mission de structuration, de promotion et de professionnalisation du secteur, au service du financement de l’économie marocaine, notamment des PME et des startups.