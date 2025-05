Inauguration de l’ambassade du Kenya à Rabat

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le Premier Ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Diaspora de la République du Kenya, Musalia Mudavadi, ont procédé, lundi, à l’inauguration de l’Ambassade de la République du Kenya à Rabat.

Lors d’une allocution prononcée durant cette cérémonie, Bourita a souligné que l’inauguration de cette Ambassade intervient alors que les deux pays célèbrent cette année le 60e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

Pour sa part, Mudavadi a affirmé que cette Ambassade permettra d’entamer une nouvelle étape dans les relations bilatérales et offrira l’opportunité aux deux pays de mieux échanger leurs expertises dans plusieurs domaines de coopération.

S.L